ВВП Казахстана за январь-май вырос на 6% в 2025 году

Промышленное производство прибавило 6,4%. Рост отмечен в 17 регионах страны: лидером по динамике стала Жамбылская область с показателем +22,9% благодаря активному добыванию руды, выпуску удобрений, портландцемента и сахара. На 14,8% увеличили производство Туркестанская и Жетысу области, на 14,1% — г. Алматы, а в Шымкенте рост составил 18,9%.Сельское хозяйство показало прибавку в 4,0% (против 3,9% в январе-апреле). Наиболее заметный рост в Атырауской области (+10,4%), Северо-Казахстанской (+7,5%) и Акмолинской (+6,5%) — в основном за счет наращивания забоя скота и птицы. В Туркестанской области рост достиг 6,3%, в области Абай — 3,6%, в Костанайской — 4,8%.