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Toyota опровергла информацию о возобновлении продаж в России

В Toyota Tsusho Corporation официально отвергли информацию о якобы запланированном возобновлении продаж автомобилей марки Toyota на российском рынке. В компании заявили, что таких намерений нет, сообщает РИА «Новости».

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Источник: Life.ru

«(Информация о возобновлении продаж. — Прим. Life.ru) не соответствует действительности. На сегодняшний день планов (по возобновлению продаж новых автомобилей Toyota) нет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Toyota возобновила продажи в России. Согласно лотам на сайте популярного классифайда новые машины выставлены на продажу в московском автосалоне, 94% которого владеет концерт Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation. В то же время автоэксперт также опроверг эту информацию.