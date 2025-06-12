Toyota опровергла информацию о возобновлении продаж в России

«(Информация о возобновлении продаж. — Прим. Life.ru) не соответствует действительности. На сегодняшний день планов (по возобновлению продаж новых автомобилей Toyota) нет», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Toyota возобновила продажи в России. Согласно лотам на сайте популярного классифайда новые машины выставлены на продажу в московском автосалоне, 94% которого владеет концерт Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation. В то же время автоэксперт также опроверг эту информацию.