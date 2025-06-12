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Курсы валют на 12 июня, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 507,80 тенге за доллар США.

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Источник: Kapital.kz

Нефть

Цены на нефть уверенно растут благодаря позитивным сигналам относительно торговых переговоров США и Китая. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:50 аст 11 июня составляет 68,18 долларов за баррель, что на 1,96% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на 2,31%, до 66,48 долларов за баррель. Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал снижение коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 3,64 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 403 тыс. баррелей, пишет Интерфакс-Казахстан.

Металлы

На 23:11 аст цена августовских фьючерсов на золото росла на 9,57 долларов или на 0,29% — до 3 352,97 долларов за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 1,13%, до 36,2 долларов за унцию.

Рынки оценивают макроэкономические новости. Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что прогресс, достигнутый на переговорах КНР и США в Лондоне, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран, пишет 1prime.ru.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 23:02 аст bitcoin торговался по 109 003,08 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 0,29%, а ее капитализация составила 2,16 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 821,88 долларов, повысившись в цене на 3,19%. Капитализация этой криптовалюты составила 340,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,45 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 12 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 11 июня.

1 австралийский доллар 330,53 тенге.

1 азербайджанский манат 299,59 тенге.

10 армянский драм 13,36 тенге.

1 белорусский рубль 155,48 тенге.

1 бразильский реал 91,1 тенге.

10 венгерских форинтов 14,52 тенге.

1 гонконгский доллар 64,7 тенге.

1 грузинский лари 188,07 тенге.

1 датская крона 77,88 тенге.

1 дирхам ОАЭ 138,27 тенге.

1 доллар США 507,8 тенге.

1 евро 580,82 тенге.

1 индийская рупия 5,94 тенге.

1000 иранский риал 12,1 тенге.

1 канадский доллар 371,12 тенге.

1 китайский юань 70,66 тенге.

1 кувейтский динар 1 658,88 тенге.

1 кыргызский сом 5,81 тенге.

1 малазийский ринггит 119,91 тенге.

1 мексиканский песо 26,72 тенге.

1 молдавский лей 29,63 тенге.

1 норвежская крона 50,24 тенге.

1 польский злотый 136,38 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 135,4 тенге.

1 российский рубль 6,44 тенге.

1 СДР 691,13 тенге.

1 сингапурский доллар 394,93 тенге.

1 таджикский сомони 51,04 тенге.

1 тайский бат 15,56 тенге.

1 турецкая лира 12,96 тенге.

100 узбекских сумов 4,03 тенге.

1 украинская гривна 12,24 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 685,23 тенге.

1 чешская крона 23,45 тенге.

1 шведская крона 52,87 тенге.

1 швейцарский франк 617,91 тенге.

1 южноафриканский ранд 28,56 тенге.

100 южнокорейских вон 36,99 тенге.

1 японская иена 3,5 тенге.