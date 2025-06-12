Курсы валют на 12 июня, цены на нефть и металлы

Цены на нефть уверенно растут благодаря позитивным сигналам относительно торговых переговоров США и Китая. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:50 аст 11 июня составляет 68,18 долларов за баррель, что на 1,96% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на 2,31%, до 66,48 долларов за баррель. Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал снижение коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 3,64 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 403 тыс. баррелей, пишет Интерфакс-Казахстан.