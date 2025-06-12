Эксперты раскрыли, что будет с долларом после июньских праздников

По словам Решетникова, на следующей неделе внимание финансовых рынков будет сосредоточено на решении ФРС США по процентной ставке и прогнозах ее дальнейшего изменения. Сейчас большинство экспертов предполагают сохранение ставки на прежнем уровне, однако публикация двух инфляционных отчетов может скорректировать эти ожидания. Кроме того, значимыми станут высказывания представителей ФРС по тарифной политике США, отметил Решетников.