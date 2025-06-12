Эксперты раскрыли, что будет с долларом после июньских праздников

Рубль продолжит укрепляться по отношению к доллару.
Курс доллара будет находиться в диапазоне 75,1−75,5 рубля на следующей неделе. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.
«На следующей неделе курс доллара составит 75,1−75,5 рубля, евро — 86,2 рубля, юаня — 10,51 рубля,», — рассказал Решетников в ходе беседы с «Газетой.Ru». Эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе рубль продолжит укрепляться по отношению к основным валютам.
По словам Решетникова, на следующей неделе внимание финансовых рынков будет сосредоточено на решении ФРС США по процентной ставке и прогнозах ее дальнейшего изменения. Сейчас большинство экспертов предполагают сохранение ставки на прежнем уровне, однако публикация двух инфляционных отчетов может скорректировать эти ожидания. Кроме того, значимыми станут высказывания представителей ФРС по тарифной политике США, отметил Решетников.
После заседания Центробанка РФ, на котором ключевая ставка была снижена до 20%, аналитики прогнозировали колебания курса доллара в диапазоне 78,5−81,5 рубля. Кроме того, они отмечали влияние на валютный рынок продажи долларовых сбережений, снижения импорта и использования бартерных схем.