Минприроды опубликовало инструкцию для полей с ГМО-растениями

Также организации, которая испытывает эти растения, необходим паспорт опытного поля. В нем будут, в частности, данные о том, что посеяно в радиусе до 500 метров. Также в документе должен быть указан перечень видов диких животных, обитающих на опытном поле и на расстоянии до 300 метров от него.
Согласно инструкции, опытное поле нужно огораживать так, чтобы туда не могли попасть посторонние люди, а также животные. Необходима и площадка или помещение для очистки техники после ее контакта с генно-инженерными организмами.
Испытания непатогенных генно-инженерных организмов можно проводить только по разрешению от Минприроды.
По завершении испытаний территория опытного поля подлежит очистке от непатогенных генно-инженерных организмов и их остатков.
Инструкция Минприроды вступает в силу после ее официального опубликования.