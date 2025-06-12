Минприроды опубликовало инструкцию для полей с ГМО-растениями

Также организации, которая испытывает эти растения, необходим паспорт опытного поля. В нем будут, в частности, данные о том, что посеяно в радиусе до 500 метров. Также в документе должен быть указан перечень видов диких животных, обитающих на опытном поле и на расстоянии до 300 метров от него.