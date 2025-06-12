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Минприроды опубликовало инструкцию для полей с ГМО-растениями

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Предупреждающие таблички появятся рядом с опытными полями, где испытывают генно-модифицированные растения, следует из официально опубликованного документа Минприроды.

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Источник: Sputnik.by

Также организации, которая испытывает эти растения, необходим паспорт опытного поля. В нем будут, в частности, данные о том, что посеяно в радиусе до 500 метров. Также в документе должен быть указан перечень видов диких животных, обитающих на опытном поле и на расстоянии до 300 метров от него.

Согласно инструкции, опытное поле нужно огораживать так, чтобы туда не могли попасть посторонние люди, а также животные. Необходима и площадка или помещение для очистки техники после ее контакта с генно-инженерными организмами.

Испытания непатогенных генно-инженерных организмов можно проводить только по разрешению от Минприроды.

По завершении испытаний территория опытного поля подлежит очистке от непатогенных генно-инженерных организмов и их остатков.

сказано в документе

Инструкция Минприроды вступает в силу после ее официального опубликования.