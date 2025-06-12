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Беларусь и Россия создадут Совет по защите прав потребителей

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Совет по защите прав потребителей появится в Союзном государстве, говорится в межправсоглашении, официально опубликованном на Национально-правовом интернет-портале.

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Источник: Sputnik.by

Документ подписан правительствами двух стран и должен обеспечить равные права потребителей в Союзном государстве (СГ). Соглашение предусматривает создание Совета СГ по защите прав потребителей.

В своей деятельности Совет руководствуется едиными правилами, Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь по обеспечению равных прав потребителей и настоящим Положением.

говорится в документе

Совет, в том числе, выработает общие подходы к защите прав потребителей, а также будет анализировать правоприменительную практику единых правил в этой сфере.

В орган на паритетной основе войдут представители уполномоченных госорганов и общественных объединений потребителей. Каждая из стран будет по очереди председательствовать в совете по одному году. Заседания должны проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год.