Беларусь и Россия создадут Совет по защите прав потребителей

Документ подписан правительствами двух стран и должен обеспечить равные права потребителей в Союзном государстве (СГ). Соглашение предусматривает создание Совета СГ по защите прав потребителей.
В своей деятельности Совет руководствуется едиными правилами, Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь по обеспечению равных прав потребителей и настоящим Положением.
Совет, в том числе, выработает общие подходы к защите прав потребителей, а также будет анализировать правоприменительную практику единых правил в этой сфере.
В орган на паритетной основе войдут представители уполномоченных госорганов и общественных объединений потребителей. Каждая из стран будет по очереди председательствовать в совете по одному году. Заседания должны проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год.