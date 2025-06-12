В Казахстане хотят запретить ипотеку в строящихся домах

«По информации акиматов, на сегодня в долевом строительстве 90 домов остаются проблемными. Это обусловлено тем, что некоторые застройщики заключают различные договоры на физлиц, ссылаясь на гражданские отношения, что в свою очередь приводит к таким негативным последствиям, как необеспечение должного уровня защиты прав и интересов граждан, задержки сроков сдачи объектов, некачественное строительство, затраты для дольщиков», — отметил он.