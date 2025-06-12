В Казахстане хотят запретить ипотеку в строящихся домах

Такая норма внесена в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью».
Стоит отметить, что нормы документа депутаты поддержали в первом чтении и оставили на второе. Депутат Суиндик Алдашев отметил, что закон направлен на усиление госрегулирования в сфере долевого строительства, сокращение доли незаконного строительства, улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, повышение кадрового потенциала автодорожной отрасли.
«По информации акиматов, на сегодня в долевом строительстве 90 домов остаются проблемными. Это обусловлено тем, что некоторые застройщики заключают различные договоры на физлиц, ссылаясь на гражданские отношения, что в свою очередь приводит к таким негативным последствиям, как необеспечение должного уровня защиты прав и интересов граждан, задержки сроков сдачи объектов, некачественное строительство, затраты для дольщиков», — отметил он.
Внесенные предложения
- запрет на заключение предварительных договоров, связанных с приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся домах;
- запрет рекламы без разрешения на привлечение средств дольщиков;
- проведение контроля акиматами на местах в части законности привлечения денег дольщиков на рынке строящегося жилья;
- запрет ипотеки на покупку недвижимости в строящемся многоэтажном доме;
- проведение сделок по купле-продаже строящегося жилья только в безналичной форме;
- выдача разрешения на продление планового срока строительства жилья с 9 до 5 месяцев;
- снижение требования при долевом строительстве способом получения гарантии единого оператора и участие банков в проекте;
- разрешение уполномоченной компании использовать деньги дольщиков после получения разрешения акиматов, не дожидаясь завершения строительства каркаса многоквартирного жилого дома.
Также предлагается создать Центр поддержки дольщиков для консультирования граждан о безопасной покупке жилья. Кроме того, в целях развития малоэтажного строительства законом вводится понятие «Комплекс индивидуальных жилых домов».