Головченко: Нацбанк не занимается бездумным печатанием денег

Он также напомнил, что сейчас банки предлагают хорошие ставки по рублевым вкладам. Головченко в очередной раз заявил о политике Нацбанка по созданию базы для кредитования экономики. Именно для этого сейчас и стимулируют население к открытию долгосрочных депозитов в нацвалюте.