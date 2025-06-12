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Головченко: Нацбанк не занимается бездумным печатанием денег

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Прирост средней широкой денежной массы в мае этого года был 16,2% в годовом выражении, и это умеренный показатель, заявил председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко в интервью издательскому дому «Беларусь сегодня».

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Источник: Sputnik.by

Головченко прокомментировал апрельское заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что нет планов включать «печатный станок», который «уже заржавел».

Мы не прибегаем к бездумной эмиссии денег для закрытия текущих потребностей и строго контролируем объем денежной массы в экономике, чтобы он соответствовал реальным потребностям и не провоцировал рост цен.

заверил руководитель Нацбанка

Он также напомнил, что сейчас банки предлагают хорошие ставки по рублевым вкладам. Головченко в очередной раз заявил о политике Нацбанка по созданию базы для кредитования экономики. Именно для этого сейчас и стимулируют население к открытию долгосрочных депозитов в нацвалюте.

Председатель правления констатировал, что в последние годы многое сделано для укрепления доверия к белорусскому рублю. Он стал устойчивой валютой. В стране продолжают девалютизацию. От привязки к инвалюте отказываются в самых разных сферах.

Граждане стабильно продают иностранную валюту, предпочитая хранить средства на рублевых вкладах в банках. Как результат, несмотря на колебания мировых валют, наш внутренний валютный рынок сбалансирован.

отметил Головченко