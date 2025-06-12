Головченко: Нацбанк не занимается бездумным печатанием денег

Головченко прокомментировал апрельское заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что нет планов включать «печатный станок», который «уже заржавел».
Мы не прибегаем к бездумной эмиссии денег для закрытия текущих потребностей и строго контролируем объем денежной массы в экономике, чтобы он соответствовал реальным потребностям и не провоцировал рост цен.
Он также напомнил, что сейчас банки предлагают хорошие ставки по рублевым вкладам. Головченко в очередной раз заявил о политике Нацбанка по созданию базы для кредитования экономики. Именно для этого сейчас и стимулируют население к открытию долгосрочных депозитов в нацвалюте.
Председатель правления констатировал, что в последние годы многое сделано для укрепления доверия к белорусскому рублю. Он стал устойчивой валютой. В стране продолжают девалютизацию. От привязки к инвалюте отказываются в самых разных сферах.
Граждане стабильно продают иностранную валюту, предпочитая хранить средства на рублевых вкладах в банках. Как результат, несмотря на колебания мировых валют, наш внутренний валютный рынок сбалансирован.