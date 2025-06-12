В ЕАЭС усилят потенциал санитарных служб

Министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий принял участие в заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза.
Речь шла об итогах прошедшей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с позиции их актуальности для стран Союза, текущей эпидемиологической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и перспективах дальнейшей деятельности Совета.
Совместная работа позволит усилить потенциал санитарных служб государств Союза и эффективно решать необходимые вопросы, что поможет сохранить здоровье и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения наших стран.
Представители государств-членов поддержали предложение директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии Владимира Синкевича о подготовке совместно с национальными уполномоченными органами плана работы по направлению «санитарные меры». Инициирована разработка трехлетнего плана.
Вопросы применения санитарных мер обсудили в ходе встречи Валентина Татарицкого с председателем Совета руководителей, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой.