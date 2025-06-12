Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАЭС усилят потенциал санитарных служб

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В ЕАЭС усилят потенциал санитарных служб, сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Как создавалась новая Россия
Источник: Sputnik

Министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий принял участие в заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза.

Речь шла об итогах прошедшей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с позиции их актуальности для стран Союза, текущей эпидемиологической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и перспективах дальнейшей деятельности Совета.

Совместная работа позволит усилить потенциал санитарных служб государств Союза и эффективно решать необходимые вопросы, что поможет сохранить здоровье и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения наших стран.

подчеркнул Татарицкий

Представители государств-членов поддержали предложение директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии Владимира Синкевича о подготовке совместно с национальными уполномоченными органами плана работы по направлению «санитарные меры». Инициирована разработка трехлетнего плана.

Вопросы применения санитарных мер обсудили в ходе встречи Валентина Татарицкого с председателем Совета руководителей, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой.