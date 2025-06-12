Цены на яйца в России опустились ниже 100 рублей за десяток

В мае 2024 года средняя стоимость десятка яиц в России впервые с октября прошлого года снизилась ниже психологической отметки в 100 рублей. Согласно данным Росстата, проанализированным РИА Новости, цена на этот базовый продукт питания составила 96,5 рубля, что на 6% ниже апрельского показателя (102,8 рубля) и на 18% дешевле, чем в мае 2023 года (117,7 рубля).