Жители Казахстана смогут подключить Starlink в 2025 году

Документ предусматривает официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения Казахстана — старт ожидается уже в третьем квартале 2025 года. Продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей.
Казахстан — страна с большой территорией и рассредоточенным населением. Чтобы обеспечить качественный интернет всем слоям общества, мы используем разные подходы: от оптоволокна до башен сотовых станций. Однако остаются труднодоступные регионы — пастбища, горные сёла, удалённые предприятия. И наши граждане, живущие в этих местах, также должны иметь доступ к качественной связи. Сегодня в мире уже есть технологии, которые это позволяют. До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот, наконец, мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету.
Благодаря подключению через Starlink доступ к качественной связи получат сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры, особенно в тех районах, где проведение оптоволоконных сетей экономически или технически затруднено.
Особое значение имеет легализация и официальный статус использования оборудования Starlink: теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством. Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательское оборудование.
Все этапы реализации проекта будут проходить с соблюдением национального законодательства, включая требования по безопасности.
Напомним, экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на форуме Digital Bridge 2023 сказал, что SpaceX обеспечит 2 тыс. казахстанских сельских школ интернетом. Затем президент Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер. В октябре 2023 года в тестовом режиме было осуществлено подключение 10 сельских школ к широкополосному интернету по технологии Starlink. В феврале 2024 года в Казахстан прибыла партия оборудования Starlink — 500 комплектов. Также сообщалось, что подключение школ к интернету от Starlink обходится бюджету в 5 млн долларов.