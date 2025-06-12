Стоимость десятка яиц в России опустилась ниже 100 ₽ впервые с 2023 года

Средняя стоимость десятка яиц в российских магазинах в мае 2025 года снизилась ниже 100 ₽, что стало минимальным показателем с октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В конце весны яйца подешевели до 96,5 ₽ со 102,8 ₽ в апреле и 117,7 ₽ в мае 2024 года. В данный момент цены опустились даже ниже октября 2023 года, когда за десяток в среднем по РФ нужно было заплатить 97,1 ₽
Наиболее доступные яйца можно найти в Мордовии — 69 ₽ за десяток, в Крыму — 70 ₽ и в Пензенской области — 72 ₽.
Яйца остаются важной частью рациона россиян. Согласно данным Росстата, в среднем житель страны потребляет около 237 яиц в год.
Ранее эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович заявил, что снижение курса валют привело к падению цен на яйца в стране.