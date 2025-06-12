Стоимость десятка яиц в России опустилась ниже 100 ₽ впервые с 2023 года

В конце весны яйца подешевели до 96,5 ₽ со 102,8 ₽ в апреле и 117,7 ₽ в мае 2024 года. В данный момент цены опустились даже ниже октября 2023 года, когда за десяток в среднем по РФ нужно было заплатить 97,1 ₽