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МАРТ: белорусы чаще покупают в магазине обычные пакеты, а не экологичные

МАРТ сказал, что покупка белорусами экологичных пакетов пока не стала массовой.

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Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что белорусы чаще покупают в магазине обычные пакеты, а не экологичные, пишет БелТА.

Это показал мониторинг, проведенный в 2022—2024 годах у отдельных субъектов торговли и одной крупной интернет-площадки. Выяснилось, что в Беларуси покупателям предлагают широкий ассортимент пакетов: пакеты-майки из полиэтилена, пакеты из переработанного вторсырья, пакеты на основе кукурузного крахмала, тканевые шопперы, полипропиленовые сумки из спанбонда, бумажные пакеты и крафт-пакеты и другие.

В МАРТ подчеркнули, что отдельные сети не просто продают экологичную и биоразлагаемую упаковку, но активно ее рекламируют. В то же время белорусские покупатели отдают предпочтение более знакомым и понятным пакетам из полиэтилена.

— У экологичной и биоразлагаемой упаковки есть свой покупатель, но о массовости пока говорить не приходится, — рассказал первый заместитель МАРТ Иван Вежновец.

И пока в Беларуси спрос на альтернативную упаковку в торговых сетях ниже, чем на полиэтиленовые пакеты из переработанного вторичного сырья.

Но еще в МАРТ указали на существенные недостатки в обороте альтернативных пакетов. Так, бумажные пакеты имеют ограниченный природный ресурс при производстве, они более объемны и требуют увеличения складских помещений и более сложных условий хранения. А биоразлагаемые пакеты на основе кукурузного крахмала сложны во вторичном использовании, так как на данный момент в Беларуси не налажен процесс компостирования и переработки такого вида продукции, а для их производства используют импортное сырье. При этом для полиэтиленовых пакетов уже есть условия для дальнейшей переработки и повторного применения. Благодаря чему производители могут снижать затраты на изготовление.

Представитель МАРТ отметил, что при достижении баланса «цена-качество» и высокого уровня культуры сбора и сортировки бытовых отходов белорусская торговля сможет полностью перейти на экологичную и биоразлагаемую упаковку.

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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период.

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