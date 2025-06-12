МАРТ: белорусы чаще покупают в магазине обычные пакеты, а не экологичные

Но еще в МАРТ указали на существенные недостатки в обороте альтернативных пакетов. Так, бумажные пакеты имеют ограниченный природный ресурс при производстве, они более объемны и требуют увеличения складских помещений и более сложных условий хранения. А биоразлагаемые пакеты на основе кукурузного крахмала сложны во вторичном использовании, так как на данный момент в Беларуси не налажен процесс компостирования и переработки такого вида продукции, а для их производства используют импортное сырье. При этом для полиэтиленовых пакетов уже есть условия для дальнейшей переработки и повторного применения. Благодаря чему производители могут снижать затраты на изготовление.