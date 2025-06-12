Самара вошла в топ-11 городов с нераспроданными новостройками

Спрос на новое жильё упал из-за дороговизны и высоких ставок по ипотеке.
Самара оказалась на 11-м месте в списке городов с наиболее проблемными продажами новостроек. Данные аналитиков «Циан» показывают, что в таких городах продано менее 70% квартир в сданных домах.
Вместе с Самарой в антирейтинг попали Красноярск и Краснодар, Волгоград и Воронеж, а также Пермь, Новосибирск, Челябинск, Омск, Уфа, Воронеж и Тюмень. Эксперты связывают это с двумя причинами: во-первых, квартиры стали слишком дорогими для большинства покупателей, а во-вторых ипотека стала недоступной из-за высоких ставок.
Раньше спрос поддерживали кредиты, но сейчас люди не спешат брать ипотеку. Это создаёт проблемы для застройщиков, которым нужно возвращать вложения. Ещё в апреле 2024 года цены на новостройки начали снижаться, и, велика вероятность, что падение спроса продолжится.
Если ситуация не изменится, девелоперам придётся либо ещё снижать цены, либо замораживать новые проекты. Покупателям же, возможно, стоит ждать более выгодных предложений в ближайшие месяцы.
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