Самара вошла в топ-11 городов с нераспроданными новостройками

Раньше спрос поддерживали кредиты, но сейчас люди не спешат брать ипотеку. Это создаёт проблемы для застройщиков, которым нужно возвращать вложения. Ещё в апреле 2024 года цены на новостройки начали снижаться, и, велика вероятность, что падение спроса продолжится.