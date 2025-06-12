Сколько проблемных ЖК насчитывается в Казахстане

По итогам 2024 года, мы закрыли девять проблемных объекта Астаны. Еще осталось 42 объекта. Два объекта мы в Атырау и ВКО завершили за первый квартал, у нас еще 40 объектов, 10 из которых мы завершим в этом году в рамках Дорожной карты, а остальные — в 2026 году.