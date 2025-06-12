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Глава Нацбанка Головченко опроверг бездумное печатание денег в Беларуси

Глава Нацбанка Головченко заявил, что в Беларуси не печатают бездумно деньги.

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Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Роман Головченко опроверг бездумное печатание денег в Беларуси, пишет sb.by.

В частности, глава Нацбанка сообщили, что прирост средней широкой денежной массы в республике в мае 2025-го составил 16,2% в годовом выражении, что является умеренным показателем.

При этом он отметил, что сейчас у мировой финансовой системы — непростые времена, что сказывается на валютных курсах. При этом он подчеркнул, что белорусским рублем демонстрируется устойчивость. А еще рассказал, что с 2015-го Нацбанк сохраняет политику плавающего обменного курса, формирующегося на реальном спросе и предложении на валютном рынке и отражающем фундаментальные экономические процессы.

— Мы только сглаживаем резкие конъюнктурные колебания, не вмешиваясь в основной тренд, — указал Головченко.

Еще глава Нацбанка обратил внимание на проделанную за последние годы огромную работу для укрепления доверия к нацвалюте.

— Смело можно говорить, что белорусский рубль стал устойчивой валютой, — уверен он.

Головченко напомнил, что в Беларуси идет последовательная «отвязка» экономики от валюты — в налогах, арендной плате, тарифах и т.д. Он сказал, что и белорусы стабильно продают валюту, предпочитая хранить деньги в банковских вкладах в рублях. Заметил, что ставки по рублевым вкладам достигают более 15% годовых, не только стимулируя белорусов сберегать деньги в нацвалюте, но и формируя необходимую ресурсную базу для кредитования экономики.

Головченко резюмировал, что несмотря на колебания мировых валют в результате внутренний валютный рынок в Беларуси является сбалансированным.

Еще он подчеркнул, что в Беларуси не прибегают к бездумной эмиссии денег, чтобы закрывать текущие потребности. Объем денежной массы в республике строго контролируется для соответствия реальным потребностям и так, чтобы не провоцировался рост цен.

Ранее новый премьер Александр Турчин опроверг слухи о бездумной эмиссии денег в Беларуси: «Напечатают такое количество денег, что экономика рухнет».

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел».

Тем временем 12 июня белорусский президент собрал Администрацию президента на совещание по политике страны.

Между тем в МВД сказали, что в Минске пенсионерка после сообщения якобы из «Белтелекома» отдала мошенникам 330 тысяч рублей: «Деньги собирали несколько поколений семьи».