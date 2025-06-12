Глава Нацбанка Головченко опроверг бездумное печатание денег в Беларуси

При этом он отметил, что сейчас у мировой финансовой системы — непростые времена, что сказывается на валютных курсах. При этом он подчеркнул, что белорусским рублем демонстрируется устойчивость. А еще рассказал, что с 2015-го Нацбанк сохраняет политику плавающего обменного курса, формирующегося на реальном спросе и предложении на валютном рынке и отражающем фундаментальные экономические процессы.