Глава Нацбанка Головченко опроверг бездумное печатание денег в Беларуси

Председатель правления Национального банка Роман Головченко опроверг бездумное печатание денег в Беларуси, пишет sb.by.
В частности, глава Нацбанка сообщили, что прирост средней широкой денежной массы в республике в мае 2025-го составил 16,2% в годовом выражении, что является умеренным показателем.
При этом он отметил, что сейчас у мировой финансовой системы — непростые времена, что сказывается на валютных курсах. При этом он подчеркнул, что белорусским рублем демонстрируется устойчивость. А еще рассказал, что с 2015-го Нацбанк сохраняет политику плавающего обменного курса, формирующегося на реальном спросе и предложении на валютном рынке и отражающем фундаментальные экономические процессы.
— Мы только сглаживаем резкие конъюнктурные колебания, не вмешиваясь в основной тренд, — указал Головченко.
Еще глава Нацбанка обратил внимание на проделанную за последние годы огромную работу для укрепления доверия к нацвалюте.
— Смело можно говорить, что белорусский рубль стал устойчивой валютой, — уверен он.
Головченко напомнил, что в Беларуси идет последовательная «отвязка» экономики от валюты — в налогах, арендной плате, тарифах и т.д. Он сказал, что и белорусы стабильно продают валюту, предпочитая хранить деньги в банковских вкладах в рублях. Заметил, что ставки по рублевым вкладам достигают более 15% годовых, не только стимулируя белорусов сберегать деньги в нацвалюте, но и формируя необходимую ресурсную базу для кредитования экономики.
Головченко резюмировал, что несмотря на колебания мировых валют в результате внутренний валютный рынок в Беларуси является сбалансированным.
Еще он подчеркнул, что в Беларуси не прибегают к бездумной эмиссии денег, чтобы закрывать текущие потребности. Объем денежной массы в республике строго контролируется для соответствия реальным потребностям и так, чтобы не провоцировался рост цен.
Ранее новый премьер Александр Турчин опроверг слухи о бездумной эмиссии денег в Беларуси: «Напечатают такое количество денег, что экономика рухнет».
А еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел».
Тем временем 12 июня белорусский президент собрал Администрацию президента на совещание по политике страны.
Между тем в МВД сказали, что в Минске пенсионерка после сообщения якобы из «Белтелекома» отдала мошенникам 330 тысяч рублей: «Деньги собирали несколько поколений семьи».