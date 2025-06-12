Головченко сказал, почему Нацбанк Беларуси не поднимает ставку рефинансирования

Председатель правления Роман Головченко в интервью sb.by сказал, почему Национальный банк Беларуси не поднимает ставку рефинансирования.
Глава Нацбанка уточнил, что ставка рефинансирования является всего лишь одним из инструментов денежно-кредитной политики.
— Решение об уровне ставки рефинансирования принимается центробанками исходя из текущей экономической ситуации, прежде всего уровня инфляции, — отметил Головченко.
Он добавил, что ключевая ставка российского Центробанка сейчас находится на уровне 20%. Подобное, пояснил Роман Головченко, объясняется высокими темпами роста потребительских цен — около 10%.
— Это в два с половиной раза выше цели Банка России в 4 процента. Отрыв от цели наблюдается достаточно давно — с июля 2023 года. Чтобы переломить тенденцию, регулятор вынужден проводить жесткую процентную политику, — рассказал глава Нацбанка Беларуси.
По его словам, так делают все центральные банки в том случае, когда инфляция устойчиво превышает свой целевой уровень. Головченко обратил внимание на то, что в Беларуси ситуация иная: инфляция ниже и она ближе к своему целевому значению в 5%. Он отметил, что сейчас в стране темп прироста потребительских цен выше цели, но не критично.
— В условиях замедления экономического роста и ускорения инфляционных процессов у наших основных торговых партнеров это вполне допустимо. По сути, это компромисс в пользу поддержки деловой активности и экономического развития нашей страны, — подчеркнул председатель правления Нацбанка.
Головченко заявил, что в Беларуси инфляция остается под контролем. Он уточнил, что рефинансирования равна 9,5%, что выше инфляции и гарантирует положительную реальную стоимость денег.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко опроверг бездумное печатание денег в Беларуси.
Тем временем Нацбанк сообщил о повторном появлении банкнот по 80 рублей в Беларуси.
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