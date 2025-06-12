Головченко сказал, почему Нацбанк Беларуси не поднимает ставку рефинансирования

По его словам, так делают все центральные банки в том случае, когда инфляция устойчиво превышает свой целевой уровень. Головченко обратил внимание на то, что в Беларуси ситуация иная: инфляция ниже и она ближе к своему целевому значению в 5%. Он отметил, что сейчас в стране темп прироста потребительских цен выше цели, но не критично.