Массовое нашествие саранчи в регионах: в Минсельхозе сделали заявление

По состоянию на сегодняшний день против стадных саранчовых вредителей уже обработано 1,7 млн гектаров, что составляет 80,1% от запланированного объема. В Туркестанской области работы практически завершены — обработано более 371 тыс. гектаров. В Жамбылской области — 81,3 тыс. гектаров. Активная фаза продолжается в 13 регионах страны, в том числе в Актюбинской (351 тыс. га), Костанайской (345,7 тыс. га), Западно-Казахстанской (177,5 тыс. га), Кызылординской (58,6 тыс. га), Карагандинской (34,2 тыс. га) областях.