Глава Нацбанка Головченко заявил о введении цифрового рубля в Беларуси в 2026

По словам Романа Головченко, еще в 2022 году Нацбанк начал реализацию проекта, касающегося создания цифрового белорусского рубля. Он отметил, что главные цели — это укрепление платежного суверенитета, новый технологический уровень для платежной системы, которая будет работать в том числе на технологии блокчейн, а также уменьшение издержек при расчетах (и для предприятий во внешней торговле, и для обычных платежей внутри страны).