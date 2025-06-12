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Глава Нацбанка Головченко заявил о введении цифрового рубля в Беларуси в 2026

Председатель Нацбанка Беларуси сказал про введение цифрового рубля.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Роман Головченко в интервью sb.by заявил о введении цифрового рубля в Беларуси в 2026 году.

— Что касается цифрового белорусского рубля, то это не просто дань моде, а стратегическая необходимость. Весь мир движется в сторону цифровых национальных валют, и мы не можем оставаться в стороне, иначе придется пользоваться чужими цифровыми деньгами, — обратил внимание глава Нацбанка.

По словам Романа Головченко, еще в 2022 году Нацбанк начал реализацию проекта, касающегося создания цифрового белорусского рубля. Он отметил, что главные цели — это укрепление платежного суверенитета, новый технологический уровень для платежной системы, которая будет работать в том числе на технологии блокчейн, а также уменьшение издержек при расчетах (и для предприятий во внешней торговле, и для обычных платежей внутри страны).

— Мы планируем, что уже к середине 2026 года начнется постепенное внедрение цифрового рубля. Это сделает финансовые операции еще более быстрыми, удобными и безопасными, — подчеркнул Головченко.

Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко опроверг бездумное печатание денег в Беларуси.

Кроме того, Головченко сказал, почему Нацбанк Беларуси не поднимает ставку рефинансирования.

Вместе с тем Нацбанк Беларуси сказал о возможном изменении ставок по депозитам.