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Российский рубль подешевел, доллар и юань выросли в цене на торгах 12 июня

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль упал в цене на торгах 12 июня, доллар и юань подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Доллар подорожал на Br0,0113 — его курс составил Br2,9955 за $1.

Курс юаня стал выше на Br0,0235 и составил Br4,1638 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,015 и составил Br3,7742 за 100 российских рублей.