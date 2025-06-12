Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом

По словам топ-менеджера, успех на новом рынке определяется тремя ключевыми факторами: качеством клиентского опыта, прозрачностью местного законодательства и развитостью партнерской среды. В Узбекистане, отметил он, присутствуют все три компонента, что делает страну привлекательной для масштабирования цифровых решений.