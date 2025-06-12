Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом

Он отметил высокую цифровую зрелость страны и ее открытость к инновациям.
По его словам, интерес к республике обусловлен высокой долей молодого населения, поддержкой государства в сфере цифровизации и готовностью местных партнеров к внедрению новых технологий.
Мы — международная цифровая платформа, представленная в 10 странах. И Узбекистан — наш приоритет на текущий момент.
В стране создана дружественная для финтеха регуляторная среда, что делает Узбекистан отличной юрисдикцией для внедрения инноваций, добавил Феоктистов.
Отдельно он выделил три направления, в которых финтех-экосистема Узбекистана уже показывает значительные результаты:
- удаленная идентификация — «зрелая и эффективная», по оценке Всемирного банка;
- открытое банковское обслуживание (open banking) — не просто тренд, а уже реальность, активно применяемая в повседневной жизни;
- платежи по QR-кодам — удобные как для пользователей, так и для бизнеса, ускоряющие развитие электронных переводов.
По словам топ-менеджера, успех на новом рынке определяется тремя ключевыми факторами: качеством клиентского опыта, прозрачностью местного законодательства и развитостью партнерской среды. В Узбекистане, отметил он, присутствуют все три компонента, что делает страну привлекательной для масштабирования цифровых решений.
Мы не просто адаптируем свои продукты под местный рынок — в Узбекистане мы учимся у партнеров. Это модель win-win.