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Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом, заявил директор по платежам, партнерству и лояльности компании Wildberries & Russ Артем Феоктистов, на полях Ташкентского инвестиционного форума.

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Он отметил высокую цифровую зрелость страны и ее открытость к инновациям.

По его словам, интерес к республике обусловлен высокой долей молодого населения, поддержкой государства в сфере цифровизации и готовностью местных партнеров к внедрению новых технологий.

Мы — международная цифровая платформа, представленная в 10 странах. И Узбекистан — наш приоритет на текущий момент.

подчеркнул Феоктистов

В стране создана дружественная для финтеха регуляторная среда, что делает Узбекистан отличной юрисдикцией для внедрения инноваций, добавил Феоктистов.

Отдельно он выделил три направления, в которых финтех-экосистема Узбекистана уже показывает значительные результаты:

  • удаленная идентификация — «зрелая и эффективная», по оценке Всемирного банка;
  • открытое банковское обслуживание (open banking) — не просто тренд, а уже реальность, активно применяемая в повседневной жизни;
  • платежи по QR-кодам — удобные как для пользователей, так и для бизнеса, ускоряющие развитие электронных переводов.

По словам топ-менеджера, успех на новом рынке определяется тремя ключевыми факторами: качеством клиентского опыта, прозрачностью местного законодательства и развитостью партнерской среды. В Узбекистане, отметил он, присутствуют все три компонента, что делает страну привлекательной для масштабирования цифровых решений.

Мы не просто адаптируем свои продукты под местный рынок — в Узбекистане мы учимся у партнеров. Это модель win-win.

заключил Артем Феоктистов