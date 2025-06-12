Казахстан готов нарастить экспорт в Иран на $162,3 млн

Казахстан готов поставлять Ирану качественные товары — от сельхозпродукции до стройматериалов и техники. Об этом на 20-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Он напомнил о поручении президента увеличить взаимную торговлю до 3 млрд долларов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По нашей оценке, Казахстан готов в ближайшие месяцы нарастить экспорт по 60 товарным позициям на сумму 162,3 млн долларов. В частности, это зерновые культуры, включая ячмень и кукурузу, шрот, подсолнечное масло, мясная продукция, соки, кондитерские изделия», — отметил Арман Шаккалиев.
Казахстан придаёт большое значение увеличению взаимных поставок сельхозпродукции, особенно зерна и масложировой продукции. По итогам 2024 года товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Ираном составил 220 млн долларов. Несмотря на это, стороны подтвердили возможность доведения этого объёма до 1 млрд долларов.
«Мы знаем, что в странах Персидского залива, арабского мира и Африки существует высокий спрос на казахстанскую сельскохозяйственную и горнодобывающую продукцию. Поэтому мы можем стать мостом для выхода казахстанских товаров на эти рынки. Также мы заинтересованы в развитии сборки сельхозтехники в Казахстане. Для нас это заседание комиссии имеет особое значение», — заявил министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури Гезельдже.
В состав иранской делегации вошли более 100 предпринимателей-инвесторов, 35 руководителей государственных органов и 4 депутата парламента. Министр торговли и интеграции РК высоко оценил потенциал создания совместных предприятий с участием Ирана в различных отраслях в Мангистауской области, которая граничит с Ираном по Каспийскому морю. В настоящее время в регионе зарегистрировано 77 предприятий с участием иранского капитала.
«85% продовольствия в Мангистаускую область завозится извне, включая поставки из Ирана. По итогам января-апреля 2025 года внешнеторговый оборот между Мангистаусской областью и Ираном составил 15,5 млн долларов. В прошлом году общий грузооборот между морскими портами Актау и Ирана составил 349 тыс. тонн», — сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, принявший участие в работе комиссии.
Межправительственная комиссия согласовала двусторонние документы, подписание которых ожидается в ходе предстоящего визита президента Ирана в Казахстан. Следующее заседание комиссии планируется провести в 2026 году в Иране.
В 2024 году товарооборот между странами составил 340,1 млн долларов, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А за первые четыре месяца текущего года товарооборот достиг 173,5 млн долларов — это на 80% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Напомним, за последние пять лет объем экспорта продукции АПК Казахстана увеличился на 51%, достигнув 5,1 млрд долларов. География экспорта охватывает 66 стран, при этом доля переработанной продукции составила 52%. Среди основных рынков сбыта — страны Центральной Азии, ЕАЭС, Иран, Турция, Китай и ЕС. В предстоящие три года в Казахстане планируют реализовать более 600 инвестиционных проектов в АПК на 4,8 млрд долларов.