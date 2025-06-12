Казахстан готов нарастить экспорт в Иран на $162,3 млн

В 2024 году товарооборот между странами составил 340,1 млн долларов, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А за первые четыре месяца текущего года товарооборот достиг 173,5 млн долларов — это на 80% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.