Мингорисполком сказал, кому из минчан увеличат доплаты к пенсии. Подробности озвучил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам Шутько, размер ежемесячной доплаты к пенсиям будет увеличен для ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие инвалиды боевых действий на территории других государств.
Кроме того, представитель Мингорисполкома, говоря о категориях минчан, которым будут увеличены доплаты к пенсии, назвал членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, относящиеся к категориям ветеранов, инвалидов, пожилых людей, неработающие матери, а также не вступившие в новый брак жены военнослужащих, которые погибли в момент выполнения воинского долга или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия.
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