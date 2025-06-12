Мингорисполком сказал, кому из минчан увеличат доплаты к пенсии

Кроме того, представитель Мингорисполкома, говоря о категориях минчан, которым будут увеличены доплаты к пенсии, назвал членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, относящиеся к категориям ветеранов, инвалидов, пожилых людей, неработающие матери, а также не вступившие в новый брак жены военнослужащих, которые погибли в момент выполнения воинского долга или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия.