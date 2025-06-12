Совет ЕС утвердил пошлины на сельхозтовары и удобрения из Беларуси

Совет Европейского союза утвердил пошлины на 15% российских и белорусских сельскохозяйственных товаров и удобрений, которые импортирует ЕС, они вступят в силу с 1 июля, пишет ТАСС.
В заявлении Совета ЕС говорится, что утверждены тарифы, которые пока не попали под ограничения:
«Новые тарифы будут применяться к конечной аграрной продукции и коснутся примерно 15% от всех аграрных продуктов, ввозимых из России и Беларуси в 2023 году, а также отдельных видов азотных удобрений».
При этом ни размер пошлин, ни список облагаемых товаров в документе не приводится. Их уточнят после публикации постановления в «Официальном журнале Евросоюза».
Отмечается, что ранее Еврокомиссия заявляла о желании ввести «запретительные пошлины, близкие к 100%», на весь российский и белорусский аграрный импорт в ЕС, а также на удобрения из Беларуси и России.
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