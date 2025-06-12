КОММЕНТАРИЙ: Что ждет биржевой рынок Беларуси и ЕАЭС

Он также ответил на вопрос о сроках, когда может заработать общий биржевой рынок ЕАЭС. «Этап формирования законодательства мы завершаем в 2027 году, то есть фактически нормы права смогут применяться уже с 1 января 2028 года. Полноценный общий биржевой рынок должен заработать к 2030 году. То есть у нас остается пять лет на то, чтобы реализовать все этапы нашей программы. В принципе, этого времени достаточно, если мы найдем необходимый консенсус всех стран для того, чтобы пойти на максимальное открытие рынков друг для друга в рамках общего биржевого пространства. К моему большому сожалению, энергетические товары исключены на данном этапе из общего биржевого рынка ЕАЭС. Но думаю, что в перспективе мы придем к тому, что у нас возникнет биржевая торговля энергетическими товарами. Поэтому охват рынка будет постепенно расширяться. Главное начать с чего-то, и впоследствии рынок сам отрегулирует, какие товары будут на нем торговаться. Насколько эффективно торговля будет осуществляться, настолько будут расти и расширяться биржевые торги», — обозначил Максим Ермолович.