КОММЕНТАРИЙ: Что ждет биржевой рынок Беларуси и ЕАЭС

Международный биржевой форум в Минске собрал на одной площадке руководителей товарных и валютно-фондовых бирж Европы, Азии и Африки, представителей антимонопольных органов Беларуси и России, экспертов Евразийской экономической комиссии, а также специалистов в сфере экономики, финансов и электронной коммерции из разных стран мира. Такое масштабное представительство еще раз подтверждает — интерес к биржевой торговле в мире растет. Она выступает надежным фундаментом для развития международного торгово-экономического сотрудничества. В чем преимущества биржевого механизма, какие новации планируются на товарной и валютно-фондовой биржах Беларуси, как будет создаваться общее биржевое пространство ЕАЭС — в материале БЕЛТА.
Объективные цены и отсутствие недобросовестных посредников: в чем преимущества биржи для товарных рынков.
Биржевой механизм позволяет эффективно организовывать торговлю на прозрачных условиях и по рыночным ценам. «При этом биржу можно использовать как один из элементов действенного регулирования на государственном уровне, оперативно решая текущие задачи. В Беларуси биржа используется для обеспечения подконтрольности экспорта и импорта важнейших сырьевых ресурсов, обеспечивая прозрачность ценообразования, устранение недобросовестного посредничества, развивая конкуренцию, повышая эффективность экспортной реализации и закупочной деятельности», — отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.
Задача министерства как регулятора — обеспечить необходимые условия для беспрерывного функционирования биржи, разработку стратегии ее развития, постановку и уточнение целей и задач, их оперативную корректировку, определение сфер и направлений деятельности, содействие в работе и своевременный контроль. «В 2016 году при реорганизации Министерства торговли в Министерство антимонопольного регулирования и торговли было принято решение в подчинении ведомства оставить лишь одну торговую организацию — Белорусскую универсальную товарную биржу для дальнейшего использования ее возможностей при решении государственных задач», — напомнил глава МАРТ.
Сейчас в Беларуси в перечень биржевых товаров входят все основные позиции (металлоизделия, древесина, мука, мясная и молочная продукция). Министр уточнил, что расширение или сокращение перечня — это постоянный процесс в зависимости от ситуации на мировых и внутреннем рынках.
В 2024 году был разработан и принят правительством новый порядок продажи молочной продукции на экспорт, который обеспечил рост ее реализации в условиях конкуренции покупателей по рыночным ценам с получением дополнительной выручки. По словам Артура Карповича, этот механизм позволил вывести из тени непрозрачный внебиржевой сегмент рынка, соблюсти интересы экспортеров, сохранив возможность работы с долгосрочными партнерами и товаропроводящими сетями. Кроме того, расширилось применение биржевого механизма в сделках с арматурным прокатом.
Также для получения полной информации о совершенных сделках с отдельной продукцией вне биржевых торгов, обеспечения прозрачности рыночной конъюнктуры внесены изменения и дополнения в перечень внебиржевых сделок, подлежащих регистрации на бирже. Скорректированы отдельные внебиржевые основания для заключения сделок и другие механизмы.
«В целом, если посмотреть на работу Белорусской универсальной товарной биржи, то она дает свои результаты и показывает, что нами выбран правильный путь. Сегодня именно там аккумулируется спрос и предложение на товары, формируются объективные ценовые индикаторы и обеспечивается равный доступ к ресурсам для всех субъектов хозяйствования. При этом мы не стоим на месте, а думаем о будущем. В частности, в прошлом году на бирже под руководством министерства начата работа по созданию собственной системы биржевых индикаторов товарных рынков на ключевые товары, которая будет способствовать совершенствованию организованного оптового рынка товаров и услуг, расширению его открытости и доступности, формированию объективных цен. Результаты данной работы будут использованы для аналогичного проекта в рамках ЕАЭС», — отметил глава МАРТ. Он также сообщил, что продолжается работа над проектом соглашения между правительствами Беларуси и России об обеспечении взаимного допуска к участию в биржевых торгах на товарных биржах Союзного государства.
В числе перспективных направлений развития БУТБ он назвал расширение перечня биржевых товаров и внедрение новых биржевых инструментов для контроля за совершением сделок, установления взаимовыгодных международных связей и развития интеграционных процессов на мировых товарных рынках.
Какие новации ждут участников торгов на валютно-фондовой бирже.
Заместитель министра финансов Беларуси Павел Лемех подчеркнул, что Минфин как регулятор фондового рынка в Беларуси заинтересован в дальнейшем развитии биржевых торгов. «С 2008 года обращение всех акций открытых акционерных обществ уже осуществляется исключительно на бирже по общим правилам. Что касается облигационного сегмента, то исторически так сложилось с учетом специфики его развития, что там есть и неорганизованный рынок, и организованный. Но все-таки мы стремимся именно к организованному рынку. В последние годы Министерством финансов принят ряд решений в этом направлении. Так, принята долгосрочная стратегия до 2040 года по развитию финансового рынка, включая рынок ценных бумаг», — рассказал он.
Для развития организованного сегмента ценных бумаг на рынок выведен новый финансовый инструмент — депозитарные облигации, которые обращаются исключительно на Белорусской валютно-фондовой бирже и регистрируются Республиканским центральным депозитарием ценных бумаг. «Мы видим интерес участников рынка к этому финансовому инструменту. Это подтверждает статистика: в 2024 году было эмитировано таких облигаций на сумму более $80 млн, а за текущий период (с начала этого года) — уже почти на $40 млн», — отметил Павел Лемех.
Кроме того, Министерство финансов сейчас находится на стадии разработки национальной зеленой таксономии для эксклюзивных выпусков зеленых облигаций. «Площадкой для их размещения будет выступать организованный рынок, то есть Белорусская валютно-фондовая биржа. Ранее мы уже этот инструмент апробировали. Выпущено было государственных ценных бумаг на сумму более $60 млн. Все они были размещены за один день. Так что интерес есть», — проинформировал замминистра.
Что касается корпоративного сегмента, Павел Лемех отметил, что в обращении находятся несколько выпусков облигаций, выпущенных для привлечения ресурсов в зеленые проекты. По его словам, эти бумаги также достаточно востребованы.
Замминистра также анонсировал запуск нового инструмента на Белорусской валютно-фондовой бирже. «С учетом цифрового развития экономики и развития каналов дистанционных технологий мы видим, что биржевые торги перестают быть исключительной опцией для узкого круга. Мы видим, что Белорусская валютно-фондовая биржа может стать универсальным финансовым инструментом для широкого круга участников. Для этого в текущем году будет запущен на БВФБ специальный инструмент — платформа, где будет обеспечено прямое размещение наиболее надежных ценных бумаг для розничных инвесторов», — поделился планами он.
Министерство финансов выступает не только как регулятор фондового рынка, но и как его непосредственный участник. На организованном рынке размещаются государственные ценные бумаги и проводятся депозитные аукционы. «Все обозначенные мной направления стимулирования привели к тому, что у нас на сегодня на организованный рынок приходится где-то порядка двух третей от всего обращения ценных бумаг», — обратил внимание Павел Лемех.
Отдельно он остановился на международной повестке. «В приоритете активизация трансграничных операций. На сегодня к торгам на бирже допущены квалифицированные инвесторы и профессиональные участники из других стран. Есть два условия — это наличие брокерской и дилерской лицензии страны-регулятора и соглашение об обмене информацией между Минфином и регуляторами этой страны. Для упрощения взаимного допуска к торгам уже принят ряд международных договоров, в частности, в рамках взаимодействия с Россией подписано соглашение о проспектах ценных бумаг. Есть и второе соглашение — о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на биржах государств — членов Евразийского экономического союза, оно находится на стадии завершения внутригосударственных процедур», — отметил замминистра.
Единое биржевое пространство ЕАЭС.
Евразийский экономический союз начинает формировать общий биржевой рынок. Принята концепция, которая устанавливает этапы формирования общего биржевого рынка в странах ЕАЭС. Для реализации этой концепции разработана программа. Она уже прошла все необходимые согласования и ожидает своего рассмотрения на уровне глав правительств. «Надеемся, что на ближайшем заседании Евразийского межправсовета программа будет утверждена и это даст старт разработке правовых основ для формирования общего биржевого рынка. То есть мы начнем формировать законодательство, создавать правовые механизмы для эффективного взаимодействия бирж между собой, в том числе по формированию ценовых индикаторов. Практика, наработанная биржами на двусторонней и многосторонней основе, опыт их взаимодействия дадут возможность сформировать право союза таким образом, чтобы оно работало и применялось», — сказал член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович.
По его словам, общее биржевое пространство — один из самых эффективных рыночных инструментов, открывающий возможности для конкуренции. «Работа общего биржевого рынка на пространстве Евразийского экономического союза даст много преимуществ: сотрет препятствия, барьеры, которые, возможно, остались во взаимной торговле, установит понятные правила взаимодействия между поставщиками и покупателями, будет способствовать формированию справедливых цен. Это важный инструмент движения товаров. Общий рынок позволит расширять использование наших собственных валют для расчетов. Словом, можно бесконечно перечислять преимущества от создания общего биржевого рынка. Для нас самым важным здесь является развитие конкуренции. Конкуренция будет повышать эффективность национальных экономик и отдельных производителей. Чем больше товаров будет представлено на общем рынке, тем большей эффективности в торговле мы сможем достичь», — отметил министр ЕЭК.
Он также ответил на вопрос о сроках, когда может заработать общий биржевой рынок ЕАЭС. «Этап формирования законодательства мы завершаем в 2027 году, то есть фактически нормы права смогут применяться уже с 1 января 2028 года. Полноценный общий биржевой рынок должен заработать к 2030 году. То есть у нас остается пять лет на то, чтобы реализовать все этапы нашей программы. В принципе, этого времени достаточно, если мы найдем необходимый консенсус всех стран для того, чтобы пойти на максимальное открытие рынков друг для друга в рамках общего биржевого пространства. К моему большому сожалению, энергетические товары исключены на данном этапе из общего биржевого рынка ЕАЭС. Но думаю, что в перспективе мы придем к тому, что у нас возникнет биржевая торговля энергетическими товарами. Поэтому охват рынка будет постепенно расширяться. Главное начать с чего-то, и впоследствии рынок сам отрегулирует, какие товары будут на нем торговаться. Насколько эффективно торговля будет осуществляться, настолько будут расти и расширяться биржевые торги», — обозначил Максим Ермолович.
Министр ЕЭК обратил внимание на то, что единое биржевое пространство будет играть ключевую роль в устранении ценовых диспаритетов на биржевые товары. «Бизнес сможет использовать ценовые индикаторы как ориентир для заключения сделок. Это также сократит риски во взаимной торговле. Динамика ценовых индикаторов позволяет анализировать текущую рыночную конъюнктуру и прогнозировать цены на биржевые товары в будущем, что важно как для производителей, так и для покупателей. Мы постоянно пытаемся создать систему межотраслевых балансов, чтобы обеспечить баланс интересов покупателей и производителей, в том числе формируем межстрановые балансы в рамках ЕАЭС по критическим для нашего рынка товарам. Ценовые индикаторы дадут возможность прогнозировать состояние рынков, возникнут предпосылки для создания устойчивой системы прогнозирования и анализа. Эта цифровая экосистема биржевого взаимодействия даст новое качество экономики, большую прозрачность, прогнозируемость рынков, обеспечит принятие эффективных решений по управлению экономикой на основе оценки ценовых трендов», — отметил он.
Тогда и можно будет говорить о создании международного ценового агентства. Уже сейчас нужно задуматься о подготовке кадров для него, считает Максим Ермолович. По его мнению, создание сильной экосистемы общей биржевой торговли в ЕАЭС позволит быстрее и успешнее интегрироваться в мировой рынок на принципах добросовестной конкуренции и максимальной открытости.
Валерия ГАВРИЛОВА,
БЕЛТА. -0-