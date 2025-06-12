Reuters: страны G7 пошли против США по вопросу российской нефти

Ранее Евросоюз предложил странам G7 снизить ценовой потолок на российскую нефть с текущих 60 до 50 долларов за баррель в рамках 18-го пакета санкций против России. Ограничение цены было введено странами G7 в декабре 2022 года и предусматривает запрет на торговлю российской нефтью дороже установленного уровня, а также ограничения на предоставление сопутствующих услуг.