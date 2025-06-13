Нацбанк заметно увеличил курс евро и курс доллара на 13 июня перед выходными

Национальный банк скорректировал курсы валют на 13 июня 2025 года, пятницу. В итоге перед выходными ощутимо подросли курс доллара и курс евро, но немного понизился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В пятницу, 13 июня, будут действовать установленные Национальным банком курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9955 белорусского рубля, 1 евро — 3,4670 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7742 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 12 июня, курс доллара и курс евро стали выше перед выходными, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине. Сильнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0113 белрубля, курс евро подрос на 0,0543 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0150 белрубля.
Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко опроверг бездумное печатание денег в Беларуси.