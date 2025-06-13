Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила $73 за баррель

Одновременно с этим фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года подорожали на 7,95% — до $73,3 за баррель. В пиковый момент фьючерсы Brent достигали $75,32 за баррель, что стало максимальным значением с 2 апреля.