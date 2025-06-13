Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила $73 за баррель

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку $73 за баррель впервые с 3 апреля, свидетельствуют данные торгов.
Согласно информации с площадки, цена Brent увеличилась на 4,28% и достигла $73,35 за баррель. Позднее, к 04:25 мск, котировки поднялись до $74,46 за баррель, что соответствует росту на 5,86%.
Одновременно с этим фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года подорожали на 7,95% — до $73,3 за баррель. В пиковый момент фьючерсы Brent достигали $75,32 за баррель, что стало максимальным значением с 2 апреля.
Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал, что цены на нефть снова растут из-за рисков снижения добычи в Северной Америке.