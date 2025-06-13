Автопром Казахстана установит новый рекорд в 2025 году

В 2023 году в отрасль привлечено 115 млрд тенге инвестиций; В 2024 году показатель вырос более чем вдвое — до 282 млрд тенге; За I квартал 2025 года — 55 млрд тенге (в 2024-м — 33 млрд за тот же период).