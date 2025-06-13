Курсы валют на 13 июня, цены на нефть и металлы

Стоимость золота выросла примерно на 2% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает 1prime.ru. По состоянию на 19:23 Аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 67,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,01% — до 3 410,9 доллара за тройскую унцию. Утром котировки драгоценного металла поднимались менее чем на 1,5%. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,21% — до 36,338 доллара.