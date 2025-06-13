Курсы валют на 13 июня, цены на нефть и металлы

Нефть
Мировые цены на нефть росли в среду на ожиданиях сокращения предложения на рынке «черного золота», передает 1prime.ru. По состоянию на 16:37 Аст цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,15% — до 67,64 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,4%, до 65,89 доллара.
Металлы
Стоимость золота выросла примерно на 2% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает 1prime.ru. По состоянию на 19:23 Аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 67,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,01% — до 3 410,9 доллара за тройскую унцию. Утром котировки драгоценного металла поднимались менее чем на 1,5%. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,21% — до 36,338 доллара.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:09 аст bitcoin торговался по 107 937,15 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 1,47%, а ее капитализация составила 2,14 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 750,26 долларов, понизившись в цене на 3,56%. Капитализация этой криптовалюты составила 332,01 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,39 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 13 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 12 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 12 июня.
1 австралийский доллар 333,42 тенге.
1 азербайджанский манат 301,93 тенге.
10 армянский драм 13,47 тенге.
1 белорусский рубль 156,69 тенге.
1 бразильский реал 92,43 тенге.
10 венгерских форинтов 14,8 тенге.
1 гонконгский доллар 65,2 тенге.
1 грузинский лари 189,61 тенге.
1 датская крона 79,54 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,36 тенге.
1 доллар США 511,77 тенге.
1 евро 593,19 тенге.
1 индийская рупия 5,99 тенге.
1000 иранский риал 12,2 тенге.
1 канадский доллар 375,34 тенге.
1 китайский юань 71,33 тенге.
1 кувейтский динар 1 673,87 тенге.
1 кыргызский сом 5,85 тенге.
1 малазийский ринггит 121,36 тенге.
1 мексиканский песо 27,07 тенге.
1 молдавский лей 30,19 тенге.
1 норвежская крона 51,3 тенге.
1 польский злотый 139,02 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,42 тенге.
1 российский рубль 6,41 тенге.
1 СДР 696,19 тенге.
1 сингапурский доллар 400,26 тенге.
1 таджикский сомони 50,82 тенге.
1 тайский бат 15,8 тенге.
1 турецкая лира 13,02 тенге.
100 узбекских сумов 4,07 тенге.
1 украинская гривна 12,35 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 695,39 тенге.
1 чешская крона 23,97 тенге.
1 шведская крона 54,17 тенге.
1 швейцарский франк 630,18 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,77 тенге.
100 южнокорейских вон 37,85 тенге.
1 японская иена 3,57 тенге.