Россия и Китай стали основными покупателями химической продукции из Казахстана

С начала 2025 года объем инвестиций в отрасль составил 50,7 миллиардов тенге (99 миллионов долларов).
В 2024 году Казахстан экспортировал 205 видов химтоваров. Основными странами-импортерами стали Китай, Россия и Вьетнам.
На сегодня химическая отрасль производит более 240 наименований химпродукции разных направлений, среди которых ключевое место занимает агрохимия.
Агрохимический сектор обеспечивает 22,5% общего объема выпускаемой продукции и служит основным драйвером роста всей отрасли. Это обусловлено увеличением мирового спроса на аграрную продукцию, вызванным ростом численности населения и обеспечением продбезопасности, а также необходимостью интенсификации сельского хозяйства.
Отрасль оказывает мультипликативный эффект на экономику Казахстана. Она тесно интегрирована с горно-металлургическим комплексом, производством кислот, катализаторов, лакокрасочных материалов, химических реагентов и удобрений.