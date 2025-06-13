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Россия и Китай стали основными покупателями химической продукции из Казахстана

АСТАНА, 13 июн — Sputnik. Правительство Казахстана сообщило о том, что в химическую промышленность республики инвестировано 1,7 триллиона тенге (3,3 миллиарда долларов) за пять лет.

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Источник: Пресс-служба правительства Казахстана

С начала 2025 года объем инвестиций в отрасль составил 50,7 миллиардов тенге (99 миллионов долларов).

В 2024 году Казахстан экспортировал 205 видов химтоваров. Основными странами-импортерами стали Китай, Россия и Вьетнам.

На сегодня химическая отрасль производит более 240 наименований химпродукции разных направлений, среди которых ключевое место занимает агрохимия.

Агрохимический сектор обеспечивает 22,5% общего объема выпускаемой продукции и служит основным драйвером роста всей отрасли. Это обусловлено увеличением мирового спроса на аграрную продукцию, вызванным ростом численности населения и обеспечением продбезопасности, а также необходимостью интенсификации сельского хозяйства.

сообщили в правительстве

Отрасль оказывает мультипликативный эффект на экономику Казахстана. Она тесно интегрирована с горно-металлургическим комплексом, производством кислот, катализаторов, лакокрасочных материалов, химических реагентов и удобрений.