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До 50 процентов вырастет зарплата работников водной отрасли Казахстана

Президент Казахстана подписал закон, предусматривающий повышение заработной платы работников водной отрасли. Поправки внесены в закон «О естественных монополиях» и разработаны Министерством водных ресурсов и ирригации, передает BAQ.KZ.

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Источник: pixabay.com

Согласно изменениям, с 1 сентября 2025 года более 25 тысяч сотрудников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения, получат повышение зарплаты в среднем на 35−50%.

Уровень оплаты труда будет доведен до уровня специалистов в сферах тепло- и электроэнергетики, где средняя зарплата составляет около 330 тысяч тенге. В водной отрасли она сейчас — 231 тысяча тенге.

По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, это решение позволит сократить текучесть кадров и привлечь больше квалифицированных специалистов в одну из ключевых отраслей страны.