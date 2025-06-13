Пенсию в 2025 году считают по специальной формуле: в Госдуме рассказали, как узнать ее размер

В 2025 году пенсия россиян по возрасту рассчитывается по специальной формуле. Поэтому каждый гражданин РФ может заранее вычислить размер выплат. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова передает ТАСС.
Парламентарий подчеркнул, что для определения размера будущих выплат по возрасту нужно умножить сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов за всю трудовую жизнь на стоимость одного из них. После этого останется только прибавить к результату фиксированную выплату.
«С 1 января 2025 года стоимость одного балла составляет 145 рублей 69 копеек, фиксированная выплата — 8 907 рублей 70 копеек. Например, при наличии 70 баллов будущая пенсия составит 18 297,30 рублей (70 145,69 + 8 907,70)», — объяснил депутат.
Он также отметил, что узнать число пенсионных баллов можно в любой момент. Все делается через портал «Госуслуги». В качестве альтернативы можно получить выписку из индивидуального лицевого счета в отделении СФР.
«Чтобы право на пенсию возникло в 2025 году, необходимо накопить не менее 30 баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения имеют право на пенсию в 2025 году при соблюдении требований по стажу и баллам», — добавил депутат.
По его словам, в случае продолжения трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста человек может ежегодно увелчивать количество пенсионных баллов. Все благодаря страховым взносам. Те, в свою очередь, выплачивает работодатель. За год можно «заработать» до десяти баллов.
Тем временем депутат Госдумы Анатолий Никитин высказался о выплатах россиянам за выслугу лет. Он отметил, что таковые могут превышать отметку в 50 тысяч рублей. При этом минимальные выплаты по данному критерию близки к ПМ. Тот, как известно, составляет 15,25 тысячи рублей.