Пенсию в 2025 году считают по специальной формуле: в Госдуме рассказали, как узнать ее размер

«Чтобы право на пенсию возникло в 2025 году, необходимо накопить не менее 30 баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения имеют право на пенсию в 2025 году при соблюдении требований по стажу и баллам», — добавил депутат.