В Казахстане нашли 38 новых месторождений

Казахстан масштабирует геологоразведочные работы — только в I квартале 2025 года выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы главы правительства.