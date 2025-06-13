«Направляли уведомления несколько раз». В Беларуси налоговая при проверке такси нашла 100 миллионов рублей неуплаченных налогов

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили, что при проверке такси установили неуплату налогов на 100 миллионов белорусских рублей, пишет БелТА.
В частности, замглавы МНС Владимир Муквич сообщил о борьбе с уклонением от уплаты налогов в сфере перевозок такси. И заметил, что в этой сфере много было проблем, в том числе в плане налоговой дисциплины. Также он напомнил об указе об автомобильных перевозках пассажиров (№ от 25 января 2024-го) и заработавшем Реестре автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении.
— Но, к сожалению, мы видим, что значительная доля субъектов хозяйствования предполагает, что они смогут работать, как и раньше, — отметил он.
Муквич подчеркнул, что во время контрольных мероприятий почти 1800 перевозчиков попали в поле зрения налоговой из-за уклонения от выполнения налоговых обязательств. Он пояснил, что ведомством было направлено должникам свыше двух тысяч уведомлений, а некоторым — по несколько раз. Сумма недоплаченных денег в бюджет составляет около 100 тысяч белорусских рублей.
— Как мы предполагаем, плательщики уклонились от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов рублей. Это сумма, которая не поступила в бюджет, — констатировал замминистра.
Муквич добавил, что налоговые органы составили 79 актов камеральных проверок, по которым уже предъявили к уплате в бюджет 17 миллионов белрублей. Также провели 764 административных процесса.
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