«Направляли уведомления несколько раз». В Беларуси налоговая при проверке такси нашла 100 миллионов рублей неуплаченных налогов

В частности, замглавы МНС Владимир Муквич сообщил о борьбе с уклонением от уплаты налогов в сфере перевозок такси. И заметил, что в этой сфере много было проблем, в том числе в плане налоговой дисциплины. Также он напомнил об указе об автомобильных перевозках пассажиров (№ от 25 января 2024-го) и заработавшем Реестре автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении.