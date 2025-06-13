В Омске снова ищут подрядчика для смотровой площадки в Птичьей гавани

Главное управление контрактной системы Омской области вновь объявило о поиске подрядчика для строительства второй смотровой площадки в Птичьей гавани. Аукцион уже размещён на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, новая смотровая площадка, выполненная из террасной доски, должна быть построена рядом с маяком на берегу протоки. Завершить работы планируется до 15 сентября 2025 года. Начальная стоимость контракта составляет 1,4 млн рублей.
Стоит отметить, что в прошлом году подрядчиков не нашлось, несмотря на аналогичную сумму, предложенную для строительства этой смотровой площадки в Птичьей гавани.