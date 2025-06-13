Мингорисполком определил, кто получит льготу на арендное жилье

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
То есть решение Мингорисполкома начнет действовать с 14 июня. В нем дается перечень наиболее востребованных должностей служащих и профессий рабочих на 2025 год.
Среди них — руководитель, главный специалист структурного подразделения Мингорисполкома и такие же должности в администрациях районов города.
Также перечислены и восемь рабочих специальностей: водитель городского пассажирского транспорта, монтер пути, тоннельный рабочий, каменщик, маляр, штукатур, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.
Именно тот, кто работает на таких должностях, может претендовать на арендное жилье по льготной схеме в этом году.
В январе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, где описаны особые условия предоставления арендного жилья отдельным категориям специалистов.
Документ дал право местным властям утверждать перечни специалистов, в которых нуждается тот или иной регион, город. Рай- и горисполкомы вправе предоставлять таким категориям арендное жилье по ходатайствам работодателей, но только относящихся к госорганам и организациям.
При этом такие ценные специалисты будут платить за жилье по льготной пониженной ставке.