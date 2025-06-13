В Новосибирске дорожники отремонтировали 12 участков Красного проспекта

В Новосибирске дорожники отремонтировали левые полосы Красного проспекта на 12 участках в рамках гарантийного ремонта. Информацию об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-центре мэрии.
Как пояснили в ведомстве, подрядчик в рамках гарантии устранил колеи.
— Завершены работы по устранению дефектов в виде колейности в рамках гарантийных обязательств на следующих участках: «улица Писарева — улица Достоевского», «Достоевского — Красный проспект, 65», «Крылова — Красный проспект, 49», «Красный проспект, 60 — 68», «от Красного проспекта, 54 до улицы Державина», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Отремонтированы левые полосы и средние полосы на некоторых участках. Также обследование выявило колею на участке «улица Фрунзе — Ядринцевская», подрядчик должен по гарантии отремонтировать ее до 1 июля 2025 года.
В начале июня МКУ «ДЭУ № 1» отремонтировал полосу вдоль остановок «Достоевского» и «Метро Красный проспект», в планах ремонт полос вдоль остановок «Площадь Ленина — Колыванская». На участке Красного проспекта от улицы Краузе до улицы Мясниковой планируется заливка швов.