Воронежские эксперты обнаружили опасную плесень в клубнике из Египта

Специалисты воронежского филиала «Центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» обнаружили в клубнике из Египта опасное содержание плесени и дрожжей: количество плесени было превышено в 14 раз, а дрожжей — в два раза.
Как пояснили эксперты, превышение этих показателей связано с ненадлежащим соблюдением санитарно-гигиенических правил на производстве, нарушением температурного режима при хранении и транспортировке продукции. Превышение содержания плесени и дрожжей в быстрозамороженных ягодах может вызвать аллергию, дисбиоз кишечника и отравления.
В этом году специалисты воронежского филиала провели более 1,1 тыс. исследований пищевой продукции, из них в 338 пробах были выявлены различные нарушения требований качества и безопасности.