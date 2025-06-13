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Нефть марки Brent снова показала движение на лондонской бирже

На лондонской бирже ICE начался день для нефти марки Brent позитивно, так как был зафиксирован рост стоимости фьючерса.

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На лондонской бирже ICE начался день для нефти марки Brent позитивно, так как был зафиксирован рост стоимости фьючерса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, нефть, которая будет поставлена в августе текущего года, торгуется на уровне 73,35 доллара за баррель. Рост составил более 4%.

Таких показателей данная марка не демонстрировала с 3 апреля 2025 года. Фиксировались скачки стоимости фьючерса и до уровня 74,46 доллара за баррель. Немногим ранее наблюдался стремительный рост до 75,32 доллара.

Ранее «МК» писал, что Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций в отношении РФ, где предлагается снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45.