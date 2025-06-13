Нефть марки Brent снова показала движение на лондонской бирже

На лондонской бирже ICE начался день для нефти марки Brent позитивно, так как был зафиксирован рост стоимости фьючерса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, нефть, которая будет поставлена в августе текущего года, торгуется на уровне 73,35 доллара за баррель. Рост составил более 4%.
Таких показателей данная марка не демонстрировала с 3 апреля 2025 года. Фиксировались скачки стоимости фьючерса и до уровня 74,46 доллара за баррель. Немногим ранее наблюдался стремительный рост до 75,32 доллара.
Ранее «МК» писал, что Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций в отношении РФ, где предлагается снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45.