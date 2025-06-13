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Новый торговый центр возведут около новосибирского Академгородка

Застройщики уверены, что он будет крайне полезен для всех категорий: от детей до взрослых.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

В коттеджном поселке «Сигма» (Академгородок) компания «Филигран» планирует строительство одноэтажного торгового центра площадью 1470 кв.м. с мини-рынком.

Застройщик, выигравший право аренды участка на аукционе, намерен получить разрешение на строительство в июле и завершить работы в течение 5−10 месяцев. В ТЦ разместятся супермаркеты «Пятерочка» и «Ярче!», аптека, зоомагазин, хозяйственный магазин, овощная, молочная и мясная лавки, пекарня-кофейня.

Предусмотрена парковка на 48 мест и зона отдыха для жителей. Компания планирует собственную скважину для водоснабжения. Открытие ТЦ ожидается к 1 декабря или 1 мая.