Новый торговый центр возведут около новосибирского Академгородка

Застройщик, выигравший право аренды участка на аукционе, намерен получить разрешение на строительство в июле и завершить работы в течение 5−10 месяцев. В ТЦ разместятся супермаркеты «Пятерочка» и «Ярче!», аптека, зоомагазин, хозяйственный магазин, овощная, молочная и мясная лавки, пекарня-кофейня.