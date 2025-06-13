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Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома в Самаре

Глава СК РФ затребовал повторный доклад по делу о долгом расселении дома на улице Рабочей.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с длительным расселением аварийного дома в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

— Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Самарской области Павла Олейника повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, — пояснили в СК России.

Дом, о котором идет речь, находится на улице Рабочей. Здание является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1908 году, а в 2018 году его признали аварийным. Выяснилось, что здание сильно износилось: в стенах появились сквозные трещины, а межэтажные перекрытия прогнили. При этом в квартирах нет горячей воды, а электропроводка пришла в негодность.