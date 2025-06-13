Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома в Самаре

Дом, о котором идет речь, находится на улице Рабочей. Здание является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1908 году, а в 2018 году его признали аварийным. Выяснилось, что здание сильно износилось: в стенах появились сквозные трещины, а межэтажные перекрытия прогнили. При этом в квартирах нет горячей воды, а электропроводка пришла в негодность.