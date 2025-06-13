В двух районах Крыма заканчивают строительство экотехнопарков

Белогорский экотехнопарк сможет каждый год обрабатывать до 500 тысяч тонн отходов, из которых 405 тысяч тонн подлежат утилизации. Аналогичный объект в Сакском районе сможет сортировать 200 тысяч тонн и утилизировать порядка 170 тысяч тонн.