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В двух районах Крыма заканчивают строительство экотехнопарков

В Белогорском и Сакском районах завершается строительство экотехнопарков по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО).

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Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Совместно с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Буцаевым он проверил, как идут работы на объектах.

«Все выявленные замечания должны быть устранены в кратчайшие сроки», — сказал Гоцанюк.

Белогорский экотехнопарк сможет каждый год обрабатывать до 500 тысяч тонн отходов, из которых 405 тысяч тонн подлежат утилизации. Аналогичный объект в Сакском районе сможет сортировать 200 тысяч тонн и утилизировать порядка 170 тысяч тонн.

Гоцанюк отметил, что благодаря работе экотехнопарков станет возможным получать вторсырье, которое можно повторно использовать.

Премьер-министр региона добавил, что к 2030 году в Крыму планируется обеспечить 100% сортировку ТКО и сократить их захоронение на 50%.

Ранее Служба автомобильных дорог сообщала, что в Сакском районе начали строить подъездную дорогу к экотехнопарку. Проект предполагает строительство двухполосного участка протяженностью 1,5 километра.