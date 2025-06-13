В двух районах Крыма заканчивают строительство экотехнопарков

Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Совместно с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Буцаевым он проверил, как идут работы на объектах.
«Все выявленные замечания должны быть устранены в кратчайшие сроки», — сказал Гоцанюк.
Белогорский экотехнопарк сможет каждый год обрабатывать до 500 тысяч тонн отходов, из которых 405 тысяч тонн подлежат утилизации. Аналогичный объект в Сакском районе сможет сортировать 200 тысяч тонн и утилизировать порядка 170 тысяч тонн.
Гоцанюк отметил, что благодаря работе экотехнопарков станет возможным получать вторсырье, которое можно повторно использовать.
Премьер-министр региона добавил, что к 2030 году в Крыму планируется обеспечить 100% сортировку ТКО и сократить их захоронение на 50%.
Ранее Служба автомобильных дорог сообщала, что в Сакском районе начали строить подъездную дорогу к экотехнопарку. Проект предполагает строительство двухполосного участка протяженностью 1,5 километра.