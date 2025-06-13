Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы на газ в Нижегородской области снова вырастут

С 1 июля тарифы на газ для нижегородцев вырастут максимум на 10,3%

Как создавалась новая Россия
Источник: Reuters

Размер платы, по данным региональной службы по тарифам, зависит от наличия газового оборудования: плиты, водонагревателя, а также от использования газа для обогрева жилых помещений.

При использовании только газовой плиты или только водонагревателя, цена при отсутствии счетчика увеличится с 7842,72 до 8650,18 рублей за тысячу кубометров.

При наличии прибора учета, стоимость возрастет с 7525,94 до 8300,79 рублей.

В случае одновременного использования плиты и водонагревателя, тарифы составят 8649,05 и 8300,79 рублей соответственно.

Если газ используется еще и для отопления, стоимость в пределах социальной нормы на жилье увеличится с 6808,29 до 7509,25 рублей.

Напомним, что с 1 июля также вырастут тарифы и на другие коммунальные услуги. Так, стоимость холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и вывоза мусора увеличится на 11,9%, а электроэнергии — на 12,6%. Эти изменения коснутся всех районов Нижегородской области, за исключением Первомайского, где подорожание в среднем составит 21%.