Тарифы на газ в Нижегородской области снова вырастут

Размер платы, по данным региональной службы по тарифам, зависит от наличия газового оборудования: плиты, водонагревателя, а также от использования газа для обогрева жилых помещений.
При использовании только газовой плиты или только водонагревателя, цена при отсутствии счетчика увеличится с 7842,72 до 8650,18 рублей за тысячу кубометров.
При наличии прибора учета, стоимость возрастет с 7525,94 до 8300,79 рублей.
В случае одновременного использования плиты и водонагревателя, тарифы составят 8649,05 и 8300,79 рублей соответственно.
Если газ используется еще и для отопления, стоимость в пределах социальной нормы на жилье увеличится с 6808,29 до 7509,25 рублей.
Напомним, что с 1 июля также вырастут тарифы и на другие коммунальные услуги. Так, стоимость холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и вывоза мусора увеличится на 11,9%, а электроэнергии — на 12,6%. Эти изменения коснутся всех районов Нижегородской области, за исключением Первомайского, где подорожание в среднем составит 21%.