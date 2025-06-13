Тарифы на газ в Нижегородской области снова вырастут

Напомним, что с 1 июля также вырастут тарифы и на другие коммунальные услуги. Так, стоимость холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и вывоза мусора увеличится на 11,9%, а электроэнергии — на 12,6%. Эти изменения коснутся всех районов Нижегородской области, за исключением Первомайского, где подорожание в среднем составит 21%.