Под Воронежем появится быстровозводимая поликлиника за 150 млн рублей

Новую поликлинику на улице Советской в селе Пески будет курировать Поворинская районная больница, которая и выступила заказчиком в торгах. По условиям контракта, общая площадь медучреждения составит 1284 квадратных метров. По проекту в здании будет размещаться блок для приема взрослых и детей, помещения для работы скорой медицинской помощи, палаты дневного стационара общей вместимостью 15 человек.