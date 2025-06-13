Под Воронежем появится быстровозводимая поликлиника за 150 млн рублей

На эти цели готовы выделить чуть более 151,5 млн рублей. Об этом стало известно из аукционной документации, которую 10 июня разместили на портале госзакупок.
Новую поликлинику на улице Советской в селе Пески будет курировать Поворинская районная больница, которая и выступила заказчиком в торгах. По условиям контракта, общая площадь медучреждения составит 1284 квадратных метров. По проекту в здании будет размещаться блок для приема взрослых и детей, помещения для работы скорой медицинской помощи, палаты дневного стационара общей вместимостью 15 человек.
Подрядчик, выигравший аукцион, должен будет закончить строительство объекта до 1 ноября 2025 года, Итоги торгов станут известны 20 июля.