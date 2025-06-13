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Под Воронежем появится быстровозводимая поликлиника за 150 млн рублей

В Поворинском районе Воронежской области в селе Пески планируют построить быстровозводимую модульную поликлинику.

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На эти цели готовы выделить чуть более 151,5 млн рублей. Об этом стало известно из аукционной документации, которую 10 июня разместили на портале госзакупок.

Новую поликлинику на улице Советской в селе Пески будет курировать Поворинская районная больница, которая и выступила заказчиком в торгах. По условиям контракта, общая площадь медучреждения составит 1284 квадратных метров. По проекту в здании будет размещаться блок для приема взрослых и детей, помещения для работы скорой медицинской помощи, палаты дневного стационара общей вместимостью 15 человек.

Подрядчик, выигравший аукцион, должен будет закончить строительство объекта до 1 ноября 2025 года, Итоги торгов станут известны 20 июля.