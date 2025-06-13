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Рабочие руки из Узбекистана ждут на золотодобывающем предприятии Магаданской области

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Предприятие, занимающееся добычей золота в Магаданской области России, заинтересовано в привлечении рабочей силы из Узбекистана. В ходе рабочей поездки в данный субъект Российской Федерации, сотрудники Генерального консульства Узбекистана провели переговоры с председателем наблюдательного совета концерна «Арбат» Александром Басанским, передает информагентство «Дунё».

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Источник: Sputnik.uz

В ходе встречи Басанский подробно рассказал о деятельности концерна «Арбат», который занимается добычей золота на 11 объектах в Магаданской области.

В настоящее время в компании работают более 900 граждан Узбекистана. Также была отмечена возможность привлечения дополнительной рабочей силы из Узбекистана.

В настоящее время концерну нужны квалифицированные машинисты, водители, механики и другие специалисты. Для этой категории работников установлена достойная заработная плата, они обеспечиваются бесплатным жильем и трехразовым питанием.

сказал Басанский

В свою очередь сотрудники Генерального консульства выразили готовность оказать всестороннюю поддержку в этом вопросе.

Они представили подробную информацию о проводимой работе по упорядоченной трудовой миграции, организуемой в соответствии с постановлением президента Узбекистана «О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции».

По итогам встречи достигнута договоренность об организации переговоров с представителями Агентства миграции Узбекистана для обсуждения вопросов привлечения специалистов для концерна «Арбат» на законных основаниях.