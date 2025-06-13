Первый донской «Метеор 120Р» прошёл испытания. Изготовитель проверил работу двигателей и произвёл отладку оборудования на ходу.
Как сообщили в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева (Нижний Новгород), новый «Метеор» смог развить скорость 72 км/ч в «крыльевом режиме». Испытания прошли в День России, 12 июня.
«Наш шикарный “Метеор 120Р-7” встал сегодня на крыло, и мы его ждём в ряды нашего донского флота», — прокомментировали в судоходной пассажирской компании «Дон».
Когда судно пройдёт все испытания, оно самостоятельно отправится в Ростов-на-Дону.