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Первый донской «Метеор 120Р» прошёл испытания

Изготовитель проверил работу двигателей.

Как создавалась новая Россия
Источник: ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева

Первый донской «Метеор 120Р» прошёл испытания. Изготовитель проверил работу двигателей и произвёл отладку оборудования на ходу.

Как сообщили в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева (Нижний Новгород), новый «Метеор» смог развить скорость 72 км/ч в «крыльевом режиме». Испытания прошли в День России, 12 июня.

«Наш шикарный “Метеор 120Р-7” встал сегодня на крыло, и мы его ждём в ряды нашего донского флота», — прокомментировали в судоходной пассажирской компании «Дон».

Когда судно пройдёт все испытания, оно самостоятельно отправится в Ростов-на-Дону.