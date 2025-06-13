МАРТ сказал, на сколько подорожали отопление и подогрев воды в Беларуси. Подробности БелТА сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.
Белорусское правительство приняло решение, связанное с повышением тарифов на отопление и горячую воду с 1 июня 2025 года.
— Что это для конкретного потребителя? Мы считаем нашу стандартную двухкомнатную квартиру 48 кв.м с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг. Так вот, по такой квартире платеж (за отопление и горячее водоснабжение. — Ред.) в сезон составит 35 рублей, — пояснил представитель МАРТ.
Вежновец обратил внимание, что в зависимости от условий проживания сумма платежа будет отличаться, как, соответственно, и рост. По его словам, в целом, увеличение составило примерно 10%.
Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли отметил, что тариф на электроотопление был установлен для тех домов, которые отапливаются за счет электроэнергии. Он уточнил, что рост платежа оказался лишь 1,1%.
— Существенного роста платежа для людей, которые отапливают свои жилые помещения электроэнергией, не произошло. Это сделано в целях стимулирования электропотребления и создания условий для перехода на электроотопление, — обратил внимание представитель МАРТ Беларуси.
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