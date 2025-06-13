Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ сказал, на сколько подорожали отопление и подогрев воды в Беларуси

МАРТ Беларуси пояснил, на сколько стали дороже тарифы на горячую воду и отопление.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

МАРТ сказал, на сколько подорожали отопление и подогрев воды в Беларуси. Подробности БелТА сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Белорусское правительство приняло решение, связанное с повышением тарифов на отопление и горячую воду с 1 июня 2025 года.

— Что это для конкретного потребителя? Мы считаем нашу стандартную двухкомнатную квартиру 48 кв.м с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг. Так вот, по такой квартире платеж (за отопление и горячее водоснабжение. — Ред.) в сезон составит 35 рублей, — пояснил представитель МАРТ.

Вежновец обратил внимание, что в зависимости от условий проживания сумма платежа будет отличаться, как, соответственно, и рост. По его словам, в целом, увеличение составило примерно 10%.

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли отметил, что тариф на электроотопление был установлен для тех домов, которые отапливаются за счет электроэнергии. Он уточнил, что рост платежа оказался лишь 1,1%.

— Существенного роста платежа для людей, которые отапливают свои жилые помещения электроэнергией, не произошло. Это сделано в целях стимулирования электропотребления и создания условий для перехода на электроотопление, — обратил внимание представитель МАРТ Беларуси.

Ранее Совмин обнародовал новые тарифы на газ, отопление и электричество в Беларуси.

Кстати, Минтруда сказало, кто может получить денежную компенсацию вместо отпуска.

Также мы писали, что в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.

А еще Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025.