МАРТ сказал, на сколько подорожали отопление и подогрев воды в Беларуси

— Что это для конкретного потребителя? Мы считаем нашу стандартную двухкомнатную квартиру 48 кв.м с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг. Так вот, по такой квартире платеж (за отопление и горячее водоснабжение. — Ред.) в сезон составит 35 рублей, — пояснил представитель МАРТ.