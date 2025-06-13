Правительство выделило средства на работу комплекса «Новый Херсонес»

С помощью выделенных средств будут компенсированы расходы комплекса в 2024 году и обеспечено финансирование его работы в 2025 году. Речь идёт о расходах, в том числе связанных с подготовкой и созданием новых экспозиций, приобретением оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности.