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Правительство выделило средства на работу комплекса «Новый Херсонес»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство РФ выделило финансирование на обеспечение работы музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», на эти цели будет направлено более 2 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба кабмина.

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«Более 2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства и федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса “Новый Херсонес”. Распоряжения об этом подписаны», — говорится в сообщении.

С помощью выделенных средств будут компенсированы расходы комплекса в 2024 году и обеспечено финансирование его работы в 2025 году. Речь идёт о расходах, в том числе связанных с подготовкой и созданием новых экспозиций, приобретением оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности.

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» был возведён в Севастополе по поручению президента. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвящённые христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы. С момента открытия «Нового Херсонеса» его содержание и эксплуатация осуществляются за счёт средств благотворительного фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».

Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда кабмина был рассмотрен на заседании правительства 9 июня.