Правительство выделило средства на работу комплекса «Новый Херсонес»

«Более 2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства и федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса “Новый Херсонес”. Распоряжения об этом подписаны», — говорится в сообщении.
С помощью выделенных средств будут компенсированы расходы комплекса в 2024 году и обеспечено финансирование его работы в 2025 году. Речь идёт о расходах, в том числе связанных с подготовкой и созданием новых экспозиций, приобретением оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности.
Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» был возведён в Севастополе по поручению президента. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвящённые христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы. С момента открытия «Нового Херсонеса» его содержание и эксплуатация осуществляются за счёт средств благотворительного фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».
Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда кабмина был рассмотрен на заседании правительства 9 июня.