Количество наличных в Беларуси выросло до 60% в 2025 году. Подробности озвучили в пресс-службе Национального банка Беларуси.
Согласно данным, на 1 июня 2025 года количество наличных денег в обороте составило 12миллиона рублей. Вместе с тем на 1 марта их было 11,9 миллиарда, на 1 апреля — 12,07 млрд, на 1 мая — 12,37 млрд. Исходя из опубликованных данных, объем наличных денег увеличился на 367 миллиона рублей.
Как пишет Sputnik.by, на май 2025 года широкая денежная масса достигла 62,3%. В Нацбанке уточнили, что росту указанного показателя способствует активное использование белорусами и субъектами хозяйствования депозитов в национальной валюте как средства сбережений.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко опроверг бездумное печатание денег в Беларуси.
Тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко похвасталась в Берлине своей Лабубу.
Кстати, в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.