Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество наличных в Беларуси выросло до 60% в 2025 году

Нацбанк сказал про увеличение числа наличных денег в 2025 году в Беларуси.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Количество наличных в Беларуси выросло до 60% в 2025 году. Подробности озвучили в пресс-службе Национального банка Беларуси.

Согласно данным, на 1 июня 2025 года количество наличных денег в обороте составило 12миллиона рублей. Вместе с тем на 1 марта их было 11,9 миллиарда, на 1 апреля — 12,07 млрд, на 1 мая — 12,37 млрд. Исходя из опубликованных данных, объем наличных денег увеличился на 367 миллиона рублей.

Как пишет Sputnik.by, на май 2025 года широкая денежная масса достигла 62,3%. В Нацбанке уточнили, что росту указанного показателя способствует активное использование белорусами и субъектами хозяйствования депозитов в национальной валюте как средства сбережений.

Ранее глава Нацбанка Роман Головченко опроверг бездумное печатание денег в Беларуси.

Тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко похвасталась в Берлине своей Лабубу.

Кстати, в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.