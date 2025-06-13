Количество наличных в Беларуси выросло до 60% в 2025 году

Согласно данным, на 1 июня 2025 года количество наличных денег в обороте составило 12миллиона рублей. Вместе с тем на 1 марта их было 11,9 миллиарда, на 1 апреля — 12,07 млрд, на 1 мая — 12,37 млрд. Исходя из опубликованных данных, объем наличных денег увеличился на 367 миллиона рублей.